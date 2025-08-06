Умер профессор-кантовед БФУ им. И. Канта Леонард Калинников

В среду, 6 августа, на 90-м году жизни скончался всемирно известный кантовед Леонард Калинников, об этом сообщает телеграм-канал БФУ им. И. Канта.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни профессор философии, один из самых признанных в мире кантоведов Леонард Александрович Калинников. Апрельская лекция действительно оказалась последней... О месте и времени прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Доктор философских наук, профессор-консультант Высшей школы философии, истории и социальных наук БФУ им. И. Канта Леонард Калинников изучал наследие Иммануила Канта больше 50 лет.

В этом году в феврале он прочитал 101-ую публичную лекцию о Канте. Первая прозвучала в 1974 году, когда в Калининграде праздновали 250-летний юбилей философа, отмечалось в сообщении на сайте университета.

В апреле 2025 года профессору Калинникову исполнилось 89 лет.