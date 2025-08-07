Комфортные +25℃: синоптики прогнозируют потепление к выходным

К выходным 9-10 августа гребень азорского антициклона продолжит расширять свое влияние в Европе, адвекция прогретого воздуха из южных широт позволит сохраниться теплой погоде, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В пятницу днем в Калининграде и области ожидается до +23...+25℃ (в прибрежной зоне +20...+23℃), переменная облачность, в течение дня вероятны локальные кратковременные ливни, не исключены грозы.

«Предварительно, в субботу вероятность существенных осадков будет низкой, а температура днем достигнет комфортных +23...+25℃», - отмечают синоптики-любители. Что касается предстоящего воскресенья, модельные сценарии разнятся: по данным телеграм-канала, некоторые сценарии ожидают вынос тропической воздушной массы вдоль отходящего гребня антициклона с потеплением до жарких +26...+28℃, у других — более сдержанные умеренные значения (+22...+25℃). «При этом не стоит исключать вероятность осадков/гроз», — отмечают синоптики.

