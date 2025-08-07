На ремонт коридоров немецкого имения в Зеленоградске выделили 4 млн рублей

На ремонт коридоров немецкого имения Бледау в Зеленоградске, в котором располагается школа-интернат для детей с ОВЗ, выделили 4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального «Центра торгов».

Полное наименование планирующейся закупки: «Ремонт коридоров объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, „Дом усадебный“, 1921 год, расположенный по адресу: Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Школьная, д.1, строительный контроль, авторский надзор». Заказчиком работ является ГБУ КО Общеобразовательная организация для детей с ограниченными возможностями здоровья «Общеобразовательная школа-интернат п. Сосновка». Финансирование предусмотрено в течение 2025 года. На момент публикации новости дата начала подачи заявок для участия в конкурсе неизвестна.

Как сообщает портал «Пруссия 39», на улице Школьной, 1, в Зеленоградске располагается имение Бледау. Здание несколько раз перестраивалось и восстанавливалось, а современный облик в стиле нового барокко по проекту архитектора графа фон Хохберга оно приобрело в 1913 году. В 1930-х годах граф фон Батоцки сдал имение университету Альбертина для размещения в нём студентов. В 1945 году в здании развернули лазарет.

«Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года № 132 имение Бледау получило статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. В настоящее время в имении располагается школа для слабослышащих детей „Школа-интернат поселка Сосновка“. Здание находится в хорошем состоянии. Весной 2020 года на фасаде здания установлена памятная доска капитану Васильеву Михаилу Васильевичу», — сообщил портал.