В суд направили дело о заказных поджогах и кражах с ущербом свыше 29 млн рублей

Все новости по теме: Криминал

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о заказных поджогах и кражах с причинённым ущербом в размере свыше 29 млн рублей. 43-летнего жителя Калининграда обвиняют по ч. 2 ст. 167, п. «б» ч. 4 ст. 158 и п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщило ведомство в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что с октября 2023 года по май 2024-го обвиняемый организовал преступную группу для занятия заказными поджогами чужого имущества на территории региона. За этот период времени соучастники совершили поджоги имущества граждан, в том числе кафе, квартиры, торгового павильона и пяти дорогих автомобилей. Причинённый ущерб в результате таких действий оценили в сумму свыше 23,2 млн рублей.

«Кроме того, обвиняемый и его знакомые совершили кражи из жилых домов на территории Зеленоградского и Гурьевского районов, похитив деньги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия на общую сумму свыше 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении.

Видео: прокуратура Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter