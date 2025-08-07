В суд направили дело о заказных поджогах и кражах с ущербом свыше 29 млн рублей

Прокуратура Калининградской области направила в суд уголовное дело о заказных поджогах и кражах с причинённым ущербом в размере свыше 29 млн рублей. 43-летнего жителя Калининграда обвиняют по ч. 2 ст. 167, п. «б» ч. 4 ст. 158 и п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщило ведомство в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что с октября 2023 года по май 2024-го обвиняемый организовал преступную группу для занятия заказными поджогами чужого имущества на территории региона. За этот период времени соучастники совершили поджоги имущества граждан, в том числе кафе, квартиры, торгового павильона и пяти дорогих автомобилей. Причинённый ущерб в результате таких действий оценили в сумму свыше 23,2 млн рублей.

«Кроме того, обвиняемый и его знакомые совершили кражи из жилых домов на территории Зеленоградского и Гурьевского районов, похитив деньги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия на общую сумму свыше 6 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении других участников преступной группы уголовное дело выделено в отдельное производство», — говорится в сообщении.

Видео: прокуратура Калининградской области