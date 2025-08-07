В Калининградской области растёт заболеваемость энтеровирусной инфекцией

В Калининградской области продолжается подъём заболеваемости энтеровирусной инфекцией, который начался со второй половины июня. Как сообщает региональный Роспотребнадзор, преимущественно болеют дети.

Наибольшая заболеваемость наблюдается среди детей 0-6 лет. Случаи заболевания зарегистрированы на территории 12 муниципалитетов. Высокий уровень заболеваемости наблюдается в Багратионовском, Черняховском, Полесском районах, а также в Калининграде. У заболевших преобладают симптомы энтеровирусной лихорадки, экзантемы (пятно-папульная сыпь), стоматита (19%) и ангины (5,1%).

«В связи с „заносом“ энтеровирусной инфекции в организованные детские коллективы, управление в каждом случае принимает противоэпидемические меры по ограничению инфекции, — пояснило ведомство. — Этиотропного лечения энтеровирусной инфекции до настоящего времени нет. Лечение сводится к проведению симптоматической терапии».

Ранее в загородном лагере ГАУ КО ОО ШИЛИ «Центр одарённых детей» в посёлке Ушаково специалисты Роспотребнадзора проводили эпидемиологическое расследование в связи с информацией о заболевших детях с симптомами энтеровирусной инфекции. Из-за вспышки энтеровируса региональный Следком также организовал доследственную проверку.