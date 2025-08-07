Суд отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в хищении 58 млн руб. по госконтракту

Житель Калининграда обвиняется в хищении более 58 млн рублей по государственному контракту, не исполнив возложенные обязательства. Его отправили в СИЗО до конца сентября, сообщил Областной суд в своём телеграм-канале.

Калининградца обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следствие полагает, что он в период с 14 июля по 20 декабря 2023 года, заключив от лица ООО контракт с ФГБУ «К.» на реконструкцию правобережной дамбы реки Прохладной в Гурьевском округе, получил средства без намерений исполнить свои обязательства. Ущерб учреждению составил 58,8 млн рублей.

Следователь объяснил, что мужчина обвиняется в серьезном преступлении против собственности, за которое можно получить до 10 лет лишения свободы. При этом он не живет по месту регистрации. Из-за этого есть опасения, что он может попытаться скрыться от следствия или суда, повлиять на свидетелей, в том числе своих подчиненных, уничтожить доказательства или каким-то другим образом помешать расследованию дела.

«Постановлением суда в отношении обвиняемого К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.