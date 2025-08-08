Погода в Калининградской области 8 августа

Погода в Калининградской области 8 августа
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

В пятницу, 8 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — юг. Атмосферное давление в пределах нормы — 763 мм рт. ст. Относительная влажность 67%. Температура воды: 18°. Продолжительность светового дня — 15 часов и 26 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +21°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +17°С. В дневные часы осадки ожидаются на всей территории региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +15,7°С, днём потеплеет до +21,5°С, вечером похолодает до +18,8°С. Влажность — до 84%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +21...+26°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в Калининграде и области до +23...+25℃ (в прибрежной зоне +20...+23℃), переменная облачность и в течение дня вероятны локальные кратковременные ливни, не исключены грозы. Ветер переменный с южного/юго-восточного в первой половине суток на юго-западный/западный во второй, слабый/умеренный (3-8 м/с).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter