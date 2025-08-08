Погода в Калининградской области 8 августа

В пятницу, 8 августа, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — юг. Атмосферное давление в пределах нормы — 763 мм рт. ст. Относительная влажность 67%. Температура воды: 18°. Продолжительность светового дня — 15 часов и 26 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +21°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +17°С. В дневные часы осадки ожидаются на всей территории региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +15,7°С, днём потеплеет до +21,5°С, вечером похолодает до +18,8°С. Влажность — до 84%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +21...+26°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём в Калининграде и области до +23...+25℃ (в прибрежной зоне +20...+23℃), переменная облачность и в течение дня вероятны локальные кратковременные ливни, не исключены грозы. Ветер переменный с южного/юго-восточного в первой половине суток на юго-западный/западный во второй, слабый/умеренный (3-8 м/с).