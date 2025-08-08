Пассажиропоток «Храброво» в июле увеличился на 4% в сравнении с 2024 годом

Все новости по теме: Аэропорт «Храброво»

Пассажиропоток «Храброво» в июле увеличился на 4% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом калининградский аэропорт сообщил в своём телеграм-канале.

Пассажиропоток «Храброво» в июле 2025 года составил 641,9 тыс. человек. 631,2 тыс. пассажиров воспользовались внутренними рейсами (+3,9% к июлю 2024-го). Международными авиалиниями летали 10,6 тыс.человек (+21,1%).

«С начала года: 2 891 007 человек — пассажиропоток (+8,6%); 2 824 528 — внутренние авиалинии (+7,7%); 66 479 — международные авиалинии (+60,3%). Благодарим за ваш выбор», — говорится в сообщении.

