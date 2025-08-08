Дятлова о здоровье нации: закрывая алкомаркеты, населению нужно что-то давать

Власть, заботясь о здоровье россиян, при закрытии алкомаркетов должна давать населению что-то другое, что способствовало бы заявленной цели. Об этом во время рабочего выезда 8 августа заявила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

«Можно по-разному заботиться о здоровье нации. Можно говорить о том, что можно закрыть всё „Красное&Белое“, алкомаркеты и так далее. Но когда власть закрывает их, [она] должна давать другое, которое точно так же бы способствовало выработке положительных эмоций и времяпрепровождению. Мы должны делать как одно, так и другое», — заявила Дятлова. Глава калининградской администрации также отметила, что городские власти, несмотря на сложности в бюджете, каждый год закладывают средства на открытие дворовых спортивных площадок в муниципалитете.

Отметим, в Вологодской области с 1 марта 2025 года вступил в силу закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Инициатива предусматривает продажу спиртного в регионе с 12.00 до 14.00 по будням. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00.