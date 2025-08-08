На мандаты депутатов в муниципалитетах региона претендуют почти 500 кандидатов

На 138 мандатов депутатов в муниципалитетах Калининградской области претендуют почти 500 кандидатов. Во всех 11 округах, где пройдёт избирательная кампания-2025, завершился этап регистрации участников, сообщила Избирательная комиссия региона в своём телеграм-канале.

«Все представленные документы были тщательно проверены избирательными комиссиями. По итогам, 475 кандидатов (464 от 9 политических партий и 11 самовыдвиженцев) были зарегистрированы, 27 получили отказ в регистрации по различным причинам: из-за непредоставления необходимых документов, неустранения в них недостатков, из-за недостаточного количества предоставленных подписей, по причине сокрытия судимости, из-за членства в другой партии, а также наличия иностранного гражданства», — говорится в сообщении облизбиркома.

138 кандидатов зарегистрировались на участие в кампании от «Единой России». Второе место по числу занимают представители ЛДПР. На мандаты в муниципалитетах претендуют 109 представителей партии. 94 кандидата выдвинулись от «Новых Людей», 55 человек идут на выборы от КПРФ. «Партия пенсионеров» выдвинула 28 своих членов. По 19 кандидатов зарегистрировались от «Коммунистов России» и «Справедливой России — Патриоты — За правду!». По одному кандидату выставили «Партия социальной защиты» и «Яблоко».

Новые созывы окружных советов планируется избрать в восьми муниципалитетах. В их число вошли Балтийский, Черняховский, Гвардейский, Зеленоградский, Ладушкинский, Полесский, Славский и Советский округа. Дополнительные выборы пройдут в трёх районах Калининградской области. В Гусевском по округу № 8 зарегистрировался только один кандидат, который идёт от «Единой России». По избирательному округу № 1 в Озёрском районе на мандат претендуют представители ЕР, ЛДПР и СРЗП. В Светловском округе кандидатов пять. Они выдвинулись от ЕР, «Партии пенсионеров», «Коммунистов России» и «Партии социальной защиты», один из претендентов является самовыдвиженцем.

«Самыми конкурентными будут выборы в Зеленоградский окружной Совет — на 20 вакантных мест претендуют 89 кандидатов», — резюмировала Избирательная комиссия Калининградской области.