Власти Калининграда и операторы СИМ подписали «Дорожную карту»

Администрация города совместно со специализированными операторами СИМ подписала «Дорожную карту» на 2025-2026 годы. Об этом говорится в ответе мэрии на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся регулирования деятельности электросамокатов.

Городские власти сообщили, что в 2023 году администрация Калининграда разработала нормативно правовой акт (НПА) от 03.05.2023 № 303. В соответствии с ним администрация на основании мониторинга, обращений граждан и сотрудников ГИБДД УМВД России по Калининградской области определяет участки, где вводится запрет или ограничение движения СИМ, в том числе согласовывает места их размещения на территории города.

Также в соответствии с требованиями НПА специализированный оператор при размещении электросамокатов принимает меры, исключающие на территории Калининграда создание препятствий для передвижения пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения, для входа и выхода из зданий, подземных и надземных пешеходных переходов, а также общественного транспорта.

Как сообщили городские власти, в июле администрация города совместно со специализированными операторами СИМ подписала «Городской план мероприятий по взаимодействию администрации и операторов СИМ по регулированию развития электросамокатов и формированию культуры их использования» на 2025-2026 годы.

«В соответствии с „Дорожной картой“ введено ограничение скоростного режима СИМ на территории городского округа до 20 км/ч, — отметили в администрации. — До декабря 2025 года будут рассмотрены технические решения по верификации пользователей с целью недопущения использования СИМ несовершеннолетними».

Власти округа уточнили, что они совместно с операторами СИМ собираются провести контрольные мероприятия для выявления нарушений ПДД и требований НПА «с последующим применением штрафных санкций к пользователям СИМ».

Напомним, правительство области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда», касающийся регулирования деятельности электросамокатов, сообщили, что разрабатывают план по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городские транспортные системы региона.

И. о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров в ходе брифинга 25 июля отметил, что по электросамокатам в Калининграде и области необходимо принять взвешенное решение, которое помогло бы сократить число аварий с тяжелыми последствиями и уйти от полного запрета средств индивидуальной мобильности.

Ранее губернатор Алексей Беспрозванных в ходе прямой линии заявил, что областные власти рассматривают возможность ограничения движения электросамокатов в отдельных районах Калининграда и области.

Согласно данным автоматизированной информационно-управляющей системы Госавтоинспекции, за полгода на территории Калининградской области зарегистрировано 57 ДТП с участием СИМ, из них 43 — с пострадавшими, ранения получили 44 человека, в том числе 10 детей в возрасте до 16 лет.