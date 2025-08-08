Горвласти пояснили, почему финансирование спортплощадок удвоилось, а их число нет

В 2025 году горвласти практически удвоили финансирование строительства дворовых спортплощадок. Почему при этом не увеличилось число построенных площадок, в пятницу, 8 августа, журналистам рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«В 2023-м году мы отремонтировали и создали девять новых площадок, в 2024-м семь, а в текущий год восемь. Точно так же при формировании бюджета на 2026 год мы будем осмотреть балансы, но в обязательном порядке там будут спортивные и игровые площадки», — пояснила Дятлова.

Журналисты заметили, что если в 2023 и 2024 годах на дворовые площадки выделялось по 80 с небольшим миллионов рублей, то в текущем году финансирование составило 141,5 млн рублей.

«Это абсолютно разные территории, — пояснила Елена Дятлова. — Нельзя брать просто количество площадок. Мы с вами сегодня видели три площадки, они разные. Нельзя сравнивать. Мы посетили скейт-парк на Верхнем озере. Мы понимаем, что туда идет другое оборудование по другой цене. Также абсолютно разные площади, абсолютно разный набор игрового и спортивного оборудования. Заметьте, наши площадки не похожи одна на другую. На каждой площадке свой набор».

