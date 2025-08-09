Калининградстат назвал число жителей области, занимающихся спортом

В 2024 году в Калининградской области спортом занимались 554,7 тыс. человек, что на 36,1 тыс. больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Калининградстат.

«Рынок платных услуг физкультуры и спорта показывал подъём по 2016 год. С 2017 года, по расчётам в сопоставимых ценах, наблюдалось незначительное снижение, усилившееся весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса. В результате индекс объёма услуг физкультуры и спорта в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 40,3%. В 2021 году рост возобновился и продолжился в последующие годы», — добавляет ведомство.

В первом полугодии 2025 года объём платных услуг физкультуры и спорта в области составил 1 050 млн рублей. По сравнению с этим же периодом прошлого года рост составил 2,3%.

Помимо прочего, в Северо-Западном федеральном округе по объёмам платных услуг физкультуры и спорта на душу населения Калининградская область заняла четвёртое место (1843,7). В первой тройке оказались Санкт-Петербург (3845,2), Ленинградская область (3728,8) и Мурманская область (3234).