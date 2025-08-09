Логистический сервис «Boxberry» закрыл доставку в Калининград

Логистический сервис «Boxberry» закрыл доставку в Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Российский логистический сервис «Boxberry» прекратил доставку в Калининградскую область после перехода в «Яндекс Доставку». Об этом сообщает портал Rugrad.

«С 8 августа Боксберри прекращает доставку в Крым и Калининград. Поэтому при оформлении заказа пропадет возможность выбрать пункты выдачи в этих регионах. Старые заказы мы доставим альтернативными способами», — соответствующие уведомления получили пользователи одного из интернет-магазинов, который доставлял заказы в регион через «Boxberry».

На сайте «Boxberry» пока еще доступен раздел доставки посылок из Калининградской области. Однако, в одном из калининградских пунктов выдачи пояснили, что сервис фактически не функционирует «примерно с февраля 2025 года», сообщает Rugrad. В качестве причины собеседник портала указал «сложности с таможенным оформлением».

