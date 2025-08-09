Володин предложил обсудить отмену домашнего задания для школьников

Все новости по теме: Образование

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на школьников. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что школьники перегружены. В среднем они проводят 8-10 часов в день за учёбой. «Мы обратились в Правительство с тем, чтобы этот вопрос был рассмотрен. Несмотря на признание проблемы, до сегодняшнего дня конкретных предложений в этой части не выработано. Планируем в следующем месяце вернуться к вопросу чрезмерной нагрузки на школьников», — написал Володин.

Вопрос отмены домашнего задания, по мнению председателя Госдумы, становится всё более актуальным из-за появления у детей новых возможностей для формального выполнения домашнего задания (технологии искусственного интеллекта, поиск готовых ответов в интернете и т.д.): «Всё это порой превращается просто в пустую трату времени. Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ».

