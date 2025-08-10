В МВД рассказали о мошеннических QR-кодах в местах общего пользования

Мошенники используют в местах общего пользования поддельные QR-коды, просканировав которые пользователь автоматически переводит деньги на счет аферистов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

«Пользователь сканирует код, думая, что он ведет к акции или скидке, но вместо этого автоматически переводит деньги на счет мошенника», — сообщило МВД России о принципе работы схемы.

Ведомство рекомендуют проверять источники QR-кодов и не сканировать их из сомнительных источников. Пользователям также стоит смотреть, на какой сайт ведёт ссылка. При сканировании многие приложения показывают URL-адрес перед переходом. Вводить данные без необходимости настоятельно не рекомендуется, особенно банковские и личные.