Германия вышла на второе место по числу оформленных электронных виз России

В 2025 году Германия вышла на второе место по количеству оформленных электронных виз России. За чуть полгода её граждане оформили более 30 тыс. таких документов. Об этом заявил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, его слова приводит ТАСС.

«По состоянию на середину июля всего за 2025 год оформлено 404 тыс. электронных виз, наибольшее количество — гражданам Китая (около 170 тыс.), Германии (34,5 тыс.), Саудовской Аравии (29,7 тыс.), Турции (29,1 тыс.), Индии (24,5 тыс.), Эстонии (15,4 тыс.)», — рассказал Климов. По итогам 2024 года второе место заняла Саудовская Аравия.

Электронные визы ввели в России в августе 2023 года. Возможностью её оформления могут воспользоваться граждане 64 стран.