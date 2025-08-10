Германия вышла на второе место по числу оформленных электронных виз России

Все новости по теме: Визовый вопрос

В 2025 году Германия вышла на второе место по количеству оформленных электронных виз России. За чуть полгода её граждане оформили более 30 тыс. таких документов. Об этом заявил директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов, его слова приводит ТАСС.

«По состоянию на середину июля всего за 2025 год оформлено 404 тыс. электронных виз, наибольшее количество — гражданам Китая (около 170 тыс.), Германии (34,5 тыс.), Саудовской Аравии (29,7 тыс.), Турции (29,1 тыс.), Индии (24,5 тыс.), Эстонии (15,4 тыс.)», — рассказал Климов. По итогам 2024 года второе место заняла Саудовская Аравия.

Электронные визы ввели в России в августе 2023 года. Возможностью её оформления могут воспользоваться граждане 64 стран.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter