СМИ: при купании в море в Болгарии умер театральный режиссёр Юрий Бутусов

Театральный режиссёр Юрий Бутусов умер на 64 году жизни при купании в море в Болгарии. Об этом пишет «Коммерсант».

«Увы. Это не ошибка. Пошёл в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе»,— приводит издание сообщение писателя и журналиста Сусанны Альпериной в соцсети.

Юрию Бутусову было 63 года. Он стал известным режиссером, поставившим множество спектаклей в России и за её пределами. Он получил ряд престижных наград, включая «Золотую маску», «Золотой софит», премию Станиславского и «Чайку». С 2011 по 2018 год он занимал должность главного режиссера Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, а с 2018 по 2022 год — главного режиссера Театра имени Евгения Вахтангова.

