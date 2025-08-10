Строительство дождевой канализации на улице Портовой оценили в 43 млн рублей

Изображение: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Строительство участка дождевой канализации на улице Портовой оценили в 43 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте администрации Калининграда.

На участке сети дождевой канализации диаметром 250 мм необходимо также обустроить очистные сооружения. На эти работы готовы направить 42,9 млн рублей. Проектно-изыскательские работы оценили в 6,3 млн рублей. На непосредственно строительно-монтажные работы планируется направить 36,6 млн рублей.

Средства выделяются в качестве субсидии. Получателем денег является МБУ «Управление капитального строительства» городской администрации. Ввести в эксплуатацию объект власти планируют в 2027 году.

