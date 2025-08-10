Власти анонсировали сокращённые рабочие дни в службе по работе с «Волной Балтики»

Служба по работе с транспортными картами «Волна Балтики» МКУ «Центра организации движения и пассажирских перевозок» в Калининграде два дня на неделе будет работать по сокращённому графику. Информация об этом опубликована в телеграм-канале учреждения.

«‎По техническим причинам сервисная служба МКУ „ЦОДИПП“ (работа с транспортными картами „Волна Балтики“) в понедельник (11 августа) и в пятницу (15 августа) сокращает время работы на 2 часа. ‎Прием посетителей будет осуществляться с 08 до 18 часов. ‎Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.