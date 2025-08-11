96 улиц без горячей воды: РСТ «Северная» в среду уходит на плановый ремонт

В среду, 13 августа, РТС «Северная» в Калининграде будет остановлена для проведения планового ремонта. Об этом напоминает МП «Калининградтеплосеть».

«Информируем жителей Центрального и Ленинградского районов, что в соответствии с утвержденным графиком вывода в ремонт тепловых источников, на период с 13 по 26 августа тепловая станция „Северная“ будет остановлена на плановый ремонт. Отключение горячего водоснабжения при этом затронет дома и административные здания более чем на 90 улицах Калининграда. Обращаем внимание, что при наличии технической возможности, часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники», — отмечается в сообщении в телеграм-канале предприятия.

Отметим, что горячей воды со среды не будет на 96 улицах Калининграда. Подробный перечень адресов можно посмотреть здесь.

