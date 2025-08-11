В Калининграде суд отправил в СИЗО уроженца Читы за сбыт наркотиков

Центральный районный суд Калининграда отправил в сизо 23-летнего уроженца Читы. Его обвинили в сбыте наркотического средства. Об этом сообщил областной суд в своём телеграм-канале.

Следствие считает, что 7 августа мужчина приобрёл 4-метилметкатинон массой 5,25 грамма, поместил его в тайник, а позже продал покупательнице, указав местоположение «закладки». В ходе оперативно-розыскного мероприятия вещество изъяли. О помещении обвиняемого под арест ходатайствовал следователь. Он указал, что уроженец Читы обвиняется в особо тяжком преступлении, по месту регистрации не проживает и знаком со свидетелями по уголовному делу.

«Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября 2025 года. Постановление не вступило в законную силу», — говорится в сообщении.