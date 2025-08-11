Сбербанк анонсировал оплату покупок с помощью iPhone

Все новости по теме: Санкции из-за спецоперации и их последствия

Сбербанк анонсировал возможность оплачивать покупки с помощью iPhone. Соответствующая информация появилась на терминале кредитной организации, пишет ТАСС.

«Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями», — говорится в сообщении на терминале.

В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным глава банка Герман Греф отмечал, что после ухода иностранных сервисов с российского рынка, в частности компании Apple, в Сбере пришли к выводу о необходимости не зависеть ни от каких провайдеров. Так, Греф сообщал, что в Сбербанке решена проблема платежей по биометрии.

В настоящее время оплата покупок с помощью iPhone через Apple Pay в России недоступна из-за приостановки сервиса для российских пользователей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter