Сбербанк анонсировал оплату покупок с помощью iPhone

Сбербанк анонсировал возможность оплачивать покупки с помощью iPhone. Соответствующая информация появилась на терминале кредитной организации, пишет ТАСС.

«Скоро тут будет оплата айфоном. Следите за обновлениями», — говорится в сообщении на терминале.

В июле на встрече с президентом Владимиром Путиным глава банка Герман Греф отмечал, что после ухода иностранных сервисов с российского рынка, в частности компании Apple, в Сбере пришли к выводу о необходимости не зависеть ни от каких провайдеров. Так, Греф сообщал, что в Сбербанке решена проблема платежей по биометрии.

В настоящее время оплата покупок с помощью iPhone через Apple Pay в России недоступна из-за приостановки сервиса для российских пользователей.