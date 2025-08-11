В России сдающим ГТО предложили давать дополнительные дни отпуска

В России сдающим ГТО предложили давать дополнительные дни отпуска
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Все новости по теме: Спорт

В России сдающим ГТО предложили давать дополнительные дни отпуска. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске для работников за сдачу нормативов ГТО, а также об освобождении от работы сотрудников в день их сдачи внесла в Государственную думу группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Документом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей, которая будет предусматривать освобождение сотрудников от работы в день сдачи нормативов ГТО, соответствующих их возрастной группе, но не более одного раза в рабочем году. Для тех, кто успешно сдал такие нормативы, предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее одного календарного дня.

Авторы инициативы указывают, что для получения льготы необходимо периодически подтверждать знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте. Законопроект также предполагает введение дополнительных гарантий для работников, занимающихся физической культурой и спортом. К таким гарантиям относится создание условий для занятий на рабочем месте, включая перерывы для выполнения производственной гимнастики в течение рабочего дня. Содержание этих дополнительных гарантий и условий будет определяться коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором, как указано в пояснительной записке к законопроекту.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter