В России сдающим ГТО предложили давать дополнительные дни отпуска. Об этом пишет ТАСС.

Законопроект о ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске для работников за сдачу нормативов ГТО, а также об освобождении от работы сотрудников в день их сдачи внесла в Государственную думу группа депутатов и сенаторов во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. Документом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ новой статьей, которая будет предусматривать освобождение сотрудников от работы в день сдачи нормативов ГТО, соответствующих их возрастной группе, но не более одного раза в рабочем году. Для тех, кто успешно сдал такие нормативы, предусматривается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее одного календарного дня.

Авторы инициативы указывают, что для получения льготы необходимо периодически подтверждать знак отличия в соответствии с законодательством о физической культуре и спорте. Законопроект также предполагает введение дополнительных гарантий для работников, занимающихся физической культурой и спортом. К таким гарантиям относится создание условий для занятий на рабочем месте, включая перерывы для выполнения производственной гимнастики в течение рабочего дня. Содержание этих дополнительных гарантий и условий будет определяться коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовым договором, как указано в пояснительной записке к законопроекту.