В Мечниково во время запрета на купание утонул житель Москвы

В Мечниково во время запрета на купание утонул 58-летний житель Москвы, приехавший в Калининградскую область на отдых с женой. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ в своём телеграм-канале.

Как отметили в ведомстве, «мужчина сегодня днем пошел купаться на необорудованном пляже в поселке Мечниково Балтийского городского округа, несмотря на запрет купания из-за сильных волн. Самостоятельно выбраться из воды он не смог и погиб. Его тело из воды извлечено водолазами МЧС». 

«В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствием выполняется ряд проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в СК.

ТАСС пишет, что 11 августа в Калининградской области в Балтийском море утонул журналист и писатель Евгений Чижов.

