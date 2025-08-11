КЖД: проезд автотранспорта через ж/д переезд в поселке Сосновка закрыт на двое суток

Железнодорожный переезд в поселке Сосновка Гурьевского района на двое суток закрыли для проезда автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«С 17:00 11 августа до 16:30 13 августа движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд вблизи улицы Фадеева в поселке Сосновка Гурьевского района закроют в связи с проведением плановых ремонтных работ. На переезде будет проведена замена резинокордового настила и рельсошпальной решетки с применением железнодорожных машин тяжелого типа», — отмечается в сообщении.

Железнодорожники рекомендуют водителям планировать свои маршруты с учетом этой информации и пользоваться схемой объезда.