Власти Калининграда сообщили об открытии Школы безопасной езды на самокатах
Фото пресс-службы горадминистрации
В Калининграде открылась Школа безопасного вождения самокатов (14+). Программа адаптирована для двух возрастных категорий: подростки 14–18 лет обучаются на гражданских самокатах, а взрослые от 18 лет — на кикшеринговых. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«В рамках обучения участники осваивают техническую проверку самоката, правила дорожного движения, безопасное маневрирование, особенности пересечения пешеходных переходов и правила парковки. <…> Регулярные занятия проводятся каждое воскресенье с 16:00 до 19:00 на Верхнем озере (ориентир — детская площадка у скейт-парка) при хорошей погоде», — уточнили в мэрии.

