Фото: аэропорт «Храброво»

Аэропорт «Храброво» принял первый рейс египетского лоукостера Air Cairo. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своём телеграм-канале.

Airbus A320 авиакомпании приземлился в «Храброво» вечером 11 августа. Отмечается, что Air Cairo будет летать из Калининграда в Шарм-эш-Шейх два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Сообщение между двумя городами запланировано до 20 октября.

«В числе преимуществ данной авиакомпании — включённый багаж (23 кг), ручная кладь (7 кг), горячее питание во время полета. Ознакомиться с расписанием и забронировать билет можно на сайте авиакомпании», — говорится в сообщении.