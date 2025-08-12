СМИ: два самолёта, следовавших в Калининград, решили вернуться в «Пулково»

Все новости по теме: Авиаперевозки

Два летевших в Калининград самолёта в связи с грозой в нейтральных водах возвращаются в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, выполняющий рейс Петербург—Калининград самолет Boeing 737-8MC, как отмечает издание со ссылкой на данные Flightradar, кружил над Финским заливом. В пресс-службе «Пулково» сообщили, что причина возврата — гроза в нейтральных водах.

«Самолет, выполняющий рейс FV6333 Санкт-Петербург — Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям. В настоящее время над Финским заливом грозовая облачность, обойти которую нет возможности. Командир воздушного судна в соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов принял решение о возвращении в Пулково», — говорится в комментарии авиакомпании «Россия».

Согласно данным онлайн-табло калининградского аэропорта, задержанный рейс должен прибыть в «Храброво» в 11:45 по местному времени.

Обратно в «Пулково», отмечает «Коммерсант» со ссылкой на «РЕН ТВ», также летит самолет «Победы», направлявшийся в Калининград.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter