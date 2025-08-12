СМИ: два самолёта, следовавших в Калининград, решили вернуться в «Пулково»

Два летевших в Калининград самолёта в связи с грозой в нейтральных водах возвращаются в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Коммерсант».



Так, выполняющий рейс Петербург—Калининград самолет Boeing 737-8MC, как отмечает издание со ссылкой на данные Flightradar, кружил над Финским заливом. В пресс-службе «Пулково» сообщили, что причина возврата — гроза в нейтральных водах.

«Самолет, выполняющий рейс FV6333 Санкт-Петербург — Калининград, возвращается в аэропорт вылета в связи с неблагоприятными метеоусловиям. В настоящее время над Финским заливом грозовая облачность, обойти которую нет возможности. Командир воздушного судна в соответствии с правилами обеспечения безопасности полетов принял решение о возвращении в Пулково», — говорится в комментарии авиакомпании «Россия».

Согласно данным онлайн-табло калининградского аэропорта, задержанный рейс должен прибыть в «Храброво» в 11:45 по местному времени.

Обратно в «Пулково», отмечает «Коммерсант» со ссылкой на «РЕН ТВ», также летит самолет «Победы», направлявшийся в Калининград.