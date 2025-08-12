В МВД рассказали о «маркерах обмана» при онлайн-покупках

При совершении онлайн-покупок следует обращать внимание на так называемые «маркеры обмана», позволяющие заблаговременно заподозрить попытки мошенничества со стороны нечистых на руку продавцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В числе 10 ключевых маркеров обмана — перенос общения в неофициальные мессенджеры, требование перевода средств на карту физического лица или дополнительных «возвратных» взносов и гарантия мгновенного возврата средств, внезапное изменение минимальной суммы вывода. Также в «черном списке» частая смена реквизитов, блокировка возврата на этапе «оформления» («пока заказ не оформлен, возврат сделать невозможно»), отказ от альтернативных способов доставки. Девятым и десятым маркерами в МВД назвали давление на срочность оплаты и страховка как обязательный авансовый платеж.