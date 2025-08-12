В МВД рассказали о «маркерах обмана» при онлайн-покупках

Все новости по теме: Полиция

При совершении онлайн-покупок следует обращать внимание на так называемые «маркеры обмана», позволяющие заблаговременно заподозрить попытки мошенничества со стороны нечистых на руку продавцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В числе 10 ключевых маркеров обмана — перенос общения в неофициальные мессенджеры, требование перевода средств на карту физического лица или дополнительных «возвратных» взносов и гарантия мгновенного возврата средств, внезапное изменение минимальной суммы вывода. Также в «черном списке» частая смена реквизитов, блокировка возврата на этапе «оформления» («пока заказ не оформлен, возврат сделать невозможно»), отказ от альтернативных способов доставки. Девятым и десятым маркерами в МВД назвали давление на срочность оплаты и страховка как обязательный авансовый платеж.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter