Россельхознадзор аннулировал декларацию гурьевского ИП на 500 тонн пшеницы

Россельхознадзор признал недействительной декларацию калининградского производителя на 500 тонн озимой пшеницы. Как сообщает пресс-служба ведомства, индивидуальный предприниматель не провёл исследования зерна на предмет остаточного содержания пестицидов.

Решение принято в рамках контрольных мероприятий без взаимодействия с предпринимателем, который осуществляет деятельность в Гурьевском районе. Основанием для аннулирования послужили данные из ФГИС «Сатурн», которые указывают на использование индивидуальным предпринимателем средств защиты растений «Суховей» и «Торнадо» при выращивании пшеницы. При этом производитель не провёл необходимые исследования зерна на предмет остаточного содержания действующих веществ указанных пестицидов, что противоречит требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

По данным ведомства, партия объёмом 500 тонн была произведена в 2024 году.