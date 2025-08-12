Россельхознадзор аннулировал декларацию гурьевского ИП на 500 тонн пшеницы

Все новости по теме: Сельское хозяйство

Россельхознадзор признал недействительной декларацию калининградского производителя на 500 тонн озимой пшеницы. Как сообщает пресс-служба ведомства, индивидуальный предприниматель не провёл исследования зерна на предмет остаточного содержания пестицидов. 

Решение принято в рамках контрольных мероприятий без взаимодействия с предпринимателем, который осуществляет деятельность в Гурьевском районе. Основанием для аннулирования послужили данные из ФГИС «Сатурн», которые указывают на использование индивидуальным предпринимателем средств защиты растений «Суховей» и «Торнадо» при выращивании пшеницы. При этом производитель не провёл необходимые исследования зерна на предмет остаточного содержания действующих веществ указанных пестицидов, что противоречит требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

По данным ведомства, партия объёмом 500 тонн была произведена в 2024 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter