Ермак о строительстве модульных домов культуры: «Можно попробовать и у нас»

Калининградская область может перенять опыт строительства модульных быстровозводимых домов культуры. Такое мнение высказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак в своём телеграм-канале.

Как сообщил министр, он изучал опыт реализации подобных проектов в Тульской области. «Ну что сказать... интересные решения, конечно, особенно для небольших посёлков. Можно с благоустройством, подключением к сетям и оснащением всем оборудованием уложиться в шесть месяцев», — написал он.

По словам Ермака, все реализованные проекты в Тульской области выглядят современно и функционально, «так что вполне можно попробовать и у нас».