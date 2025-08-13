МВД: мошенники крадут коды под предлогом налоговых вычетов

Все новости по теме: Криминал

Мошенники стали активно использовать тему налоговых вычетов для хищения кодов авторизации от значимых сервисов. Об этом сообщает УБК МВД России в своём телеграм-канале.

«Гражданам звонят от имени ФНС или соцслужбы и сообщают о положенном вычете (например, в размере 14 тыс. за обучение). Для „оформления“ мошенники убеждают граждан сообщить код из SMS. Получив желаемое, преступники переходят ко второму этапу схемы и звонят от имени правоохранительных органов, сообщая о взломе и финансировании запрещенных организаций», — уточнило ведомство. Чаще всего на уловку с налоговыми вычетами попадаются люди в возрасте 25-35 лет.

В МВД напомнили, что получить достоверную информацию по вопросу налоговых вычетов можно на сайте ФНС, в личном кабинете налогоплательщика, а также лично в своей инспекции ФНС или МФЦ.

