Горвласти назвали среднесписочную численность муниципальных чиновников в 2025-м

Среднесписочная численность муниципальных чиновников в Калининграде за первые шесть месяцев 2025 года составила более 800 человек. Об этом сообщила администрация города на своём официальном сайте.

Горвласти привели отчёт об исполнении бюджета Калининграда за первое полугодие. Так, доходы муниципалитета за этот период составили 42,2% от плановых и достигли 13,8 млрд рублей. Расходы оценили в 13,6 млрд рублей, что равно 38,8% от запланированных в 2025 году. Профицит бюджета составил 230 млн рублей.

«Среднесписочная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа „Город Калининград“ за 1-е полугодие 2025 года составила 830 человек, численность работников муниципальных учреждений — 12 623 человека», — говорится в сообщении.

