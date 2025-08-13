В БФУ им. Канта провели серию съемок метеорного потока Персеиды (видео)

Участники Астрономического сообщества БФУ им. И. Канта сделали серию съемок метеорного потока Персеиды, пик которого в 2025 году пришелся на 12 августа, сообщает сайт вуза. В это время можно было наблюдать до 60 метеоров в час.

«За несколько ясных ночей нам удалось отснять более десяти ярких метеорных вспышек, которые мы смонтировали в единое видео, — рассказал руководитель Астрономического сообщества Алексей Байгашов. — Съемки велись с помощью специальной конфигурации камер и широкоугольных объективов, что позволило охватить большую часть небесной сферы и запечатлеть как можно больше вспышек метеоров».

Как отмечают эксперты сообщества, Персеиды, как и любой метеорный поток, представляют собой длинный шлейф пылеобразных частиц, оставленный в космосе пролетающей кометой. Земля каждый год пересекает эту запыленную область, частицы на большой скорости врезаются в ее атмосферу. «Это явление не несет угрозы, т. к. метеорные частицы очень мелкие и без остатка сгорают в земной атмосфере из-за аэродинамического трения. Явление длится считанные секунды. В ночное время с Земли это выглядит как протяженные вспышки из одной точки, их еще называют радиантами», — отметили в БФУ

Как сообщает сайт Московского планетария , самый популярный «звёздный ливень года» традиционно наблюдается в середине августа, когда наступает максимум яркого метеорного потока Персеиды (его действие приходится на период с 17 июля по 24 августа, максимум — на ночь с 12 на 13 августа). При благоприятных погодных условиях с полуночи до утра в небе можно наблюдать до 120 метеоров в час.

«Название Персеиды произошло от названия созвездия Персей, из которого вылетают „падающие звезды“. Область вылета метеоров называется радиантом метеорного потока. Радиант Персеид находится на границе созвездий Персей, Жираф и Кассиопея. Скорость метеоров Персеид высокая — около 60 км/сек», — говорится на сайте планетария.

В 2024 году в Калининградской области наблюдалось редкое сочетание явлений — полярного сияния и метеорного потока Персеид.