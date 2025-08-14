Погода в Калининградской области 14 августа

В четверг, 14 августа, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +28°С, ночью столбик термометра опустится до +15°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с с порывами до 7 м/с, направление — восток, юго-восток. Атмосферное давление выше нормы — 768 мм рт. ст. Относительная влажность 62%. Температура воды: 19°. Продолжительность светового дня — 15 часов и 2 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +24°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +18°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается ясная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +15,2°С, днём потеплеет до +28,3°С, вечером похолодает до +23,2°С. Влажность — до 88%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает переменную облачность без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +24...+29°С. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», регион находится на западной периферии антициклона «Юлия». Ожидается малооблачная погода без осадков (местами возможен туман). Днём в Калининграде и области +26...+28°C (местами до +29°C). Малооблачно и без осадков. Ветер восточный/северо-восточный, слабый (2-5 м/с).