Своеобразная «погодная издёвка»: синоптики дали прогноз на выходные и далее

Жара во второй половине рабочей недели прервётся в Калининграде и области возвращением умеренно-прохладной погоды на выходные. Далее вновь может потеплеть, но вряд ли надолго. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в пятницу в Калининграде и области +27...+30°C (местами до +31°C). С утра до вечера малооблачно и без осадков, поздним вечером не исключены локальные ливни и грозы (особенно на западе региона). Однако «пляжная» погода завершится вместе с рабочей неделей.

«Очень некстати в предстоящие дни на севере Атлантики, у берегов Исландии зародится циклон, который аккурат к выходным выйдет к Скандинавии по „ныряющей“ траектории между ядрами антициклонов над Европой и Британией, опустится на юго-восток, затягивая свежий атлантический воздух, что резко прервёт нашу жару как раз на выходные, где погода сменится на умеренную/умеренно-прохладную», — говорится в сообщении.

Предварительно, в ночь на субботу будет тепло (+18...+20°C), вероятны ливни и грозы. Утром тепло, скорее всего, сохранится (+20...+23°C), а к полудню должен пройти холодный фронт: вероятны небольшие дожди, во второй половине дня усилится северо-западный ветер (порывы до 10-13 м/с), температура опустится до +19...+22°C в Калининграде и области и +17...+19°C на побережье. Облачно с прояснениями, во второй половине дня существенные осадки маловероятны. В воскресенье днём температура воздуха, как ожидается, не поднимется выше +19...+21°C. Порывистый северо-западный ветер могут сопровождать небольшие кратковременные осадки.

«Долгосрочные прогнозы пока что выглядят как своеобразная „погодная издевка“: с начала следующей рабочей недели по мере отхода зоны низкого давления на восток и восстановления гребня антициклона над Европой в регионе вновь может начаться потепление с возвращением сухой и тёплой летней погоды до +23...+26°C к середине недели. Правда, далее в третьей декаде прогнозы совсем неутешительные в части наличия тепла», — добавили в паблике, отметив, что прогнозы будут уточняться.