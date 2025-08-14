В России утвердили два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН утвердил два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на содержание орфографического словаря русского языка как государственного.

Разработчиком словаря является Институт им. Виноградова. По правилам разрешается произносить слово «миллион» как «мильон», а «миллиард» — как «мильярд». Это распространяется и на другие формы соответствующих слов.

«В предисловии словаря отмечается, что он предназначен для фиксации собственно орфографической нормы, в его задачу не входит нормализация современного словоупотребления, так как это прерогатива толкового словаря. В словаре также уточняется, что в нем содержатся в основном слова стилистически нейтральные, однако необходимость учитывать особенности использования государственного языка в текстах различных сфер деятельности обусловила введение для некоторых единиц словаря помет, в том числе «для передачи разговорного произношения», — пишет информагентство.