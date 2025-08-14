В Правдинском районе участки для многодетных оказались без подъезда и инфраструктуры

В Правдинском районе участки для многодетных оказались без подъезда и инфраструктуры
Фото пресс-службы областной прокуратуры
Все новости по теме: Проверки

По иску прокурора Правдинского района земельные участки для многодетных семей будут обеспечены подъездными путями и инженерной инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что администрацией Правдинского муниципального округа сформированы и поставлены на кадастровый учет 20 земельных участков для многодетных граждан. При этом участки не обеспечены подъездными путями и инженерной инфраструктурой (газ, электричество, водоснабжение), что является причиной для отказа семей от получения данной меры соцподдержки.

Прокурор района внес представление главе администрации округа, однако требования не были исполнены, конкретные сроки устранения нарушений не установлены. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию обязанности обеспечить земельные участки подъездными путями и инженерной инфраструктурой. Решением Правдинского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter