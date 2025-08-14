В Правдинском районе участки для многодетных оказались без подъезда и инфраструктуры

По иску прокурора Правдинского района земельные участки для многодетных семей будут обеспечены подъездными путями и инженерной инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что администрацией Правдинского муниципального округа сформированы и поставлены на кадастровый учет 20 земельных участков для многодетных граждан. При этом участки не обеспечены подъездными путями и инженерной инфраструктурой (газ, электричество, водоснабжение), что является причиной для отказа семей от получения данной меры соцподдержки.

Прокурор района внес представление главе администрации округа, однако требования не были исполнены, конкретные сроки устранения нарушений не установлены. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о возложении на администрацию обязанности обеспечить земельные участки подъездными путями и инженерной инфраструктурой. Решением Правдинского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.