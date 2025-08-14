В Египте автобус с российскими туристами попал в ДТП, погибла женщина

Все новости по теме: ДТП

В Египте автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибла женщина, ещё 30 пассажиров получили травмы. Об этом сообщило посольство России в Каире.

Инцидент произошёл ночью 14 августа. Автобус с российскими туристами врезался в ограждение по дороге из Шарм-Эш-Шейха в Каир и упал на бок. Пострадавшие пассажиры получили «преимущественно незначительные» травмы. Состояние одного из них оценивается как среднетяжёлое.

«Консульский отдел Посольства поддерживает координацию с египетскими властями, туроператором „Coral Travel“ и страховой компанией для оказания помощи соотечественникам», — говорится в сообщении.

