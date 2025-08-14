Облвласти выделили 83,6 млн рублей на строительство газовой котельной в Славске

Правительство Калининградской области выделило Славскому муниципальному округу 83,6 млн рублей на строительство газовой котельной. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.
Возведение объекта запланировано на улице Вокзальной в Славске. Тепловая мощность котельной должна составить 1,983 МВт. Предполагаемая стоимость оценена в 102 млн рублей. Уровень софинансирования из областного бюджета составит 82%.
Котельную планируется построить в 2026 году. Главным распорядителем бюджетных средств является региональное министерство строительства и ЖКХ.