В Черняховске начались работы по благоустройству территории родника (фото)

В Черняховске стартовали работы по благоустройству территории родника преподобного Сергия Радонежского. Как сообщает администрация округа, она благоустраивается для удобства и безопасности жителей.

«Будут осуществлены работы по замене лестницы на новую из полимерных материалов, облагорожена прилегающая территория и подъездные пути. Круглый год при любых погодных условиях здесь можно будет набрать чистой родниковой воды», — пояснили власти муниципалитета. Качество воды находится под контролем регионального «Водоканала».

Завершить комплекс работ планируется до конца 2025 года.

Изображения: Черняховский муниципальный округ