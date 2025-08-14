В БСМП провели первую в регионе операцию по установке баклофеновой помпы

Главный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин вместе с заведующим отделением нейрохирургии БСМП Антоном Волковым провели первую в регионе установку и программирование баклофеновой помпы. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Операция потребовалась 44-летней женщине, которая несколько лет назад получила тяжелую травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга. «Параличи в руках и ногах, высокий мышечный тонус, постоянная боль и обездвиженность в суставах сделали жизнь женщины зависимой от ухода других людей. К концу июля настал момент, когда требовалась имплантация устройства, которое обеспечивало бы постоянную подачу лекарства. Без этого исход мог стать фатальным», — рассказали в пресс-службе.

Устройство помещается под кожу в области живота, соединяется катетером со спинным мозгом и автоматически подает препарат в индивидуально подобранной дозировке. По словам Хасаншина, ключ операции — не в установке, а в точной настройке и подборе дозы лекарства.

Сейчас пациентку выписали, она находится дома.