Погода в Калининградской области 15 августа

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 15 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +29°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер южный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +27°C, на востоке области +30°C. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +17°C, днём +30°C, вечером +26°C. Влажность составит до 82%, давление — 766 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что ночь с 14 на 15 августа стала самой тёплой с начала недели. «Более теплое утро предвещает жаркий день: к обеду воздух по области прогреется до +28....+30°С (местами до +31°С). Сейчас над большей частью региона малооблачно, но днем появится переменная облачность среднего/верхнего яруса (высококучевые, перистые облака), которая может немного сбавить интенсивность солнечного прогрева. До вечера без осадков и лишь поздним вечером (после 22-23ч) не стоит исключать вероятность формирования локальных ливней и гроз. В общем, если есть возможность — стоит насладиться финальным жарким днем на природе, главное позаботиться о выборе места и избежать пробок, столпотворения», — рассказывают метеолюбители.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter