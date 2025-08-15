Погода в Калининградской области 15 августа

Днём в пятницу, 15 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +29°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер южный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +27°C, на востоке области +30°C. На всей территории региона осадков не прогнозируется.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +17°C, днём +30°C, вечером +26°C. Влажность составит до 82%, давление — 766 мм.