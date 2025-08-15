Погода в Калининградской области 15 августа

Днём в пятницу, 15 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +29°C. Атмосферное давление — 763 мм, ветер южный, 3 м/с.
Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +27°C, на востоке области +30°C. На всей территории региона осадков не прогнозируется.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно. Температура утром +17°C, днём +30°C, вечером +26°C. Влажность составит до 82%, давление — 766 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что ночь с 14 на 15 августа стала самой тёплой с начала недели. «Более теплое утро предвещает жаркий день: к обеду воздух по области прогреется до +28....+30°С (местами до +31°С). Сейчас над большей частью региона малооблачно, но днем появится переменная облачность среднего/верхнего яруса (высококучевые, перистые облака), которая может немного сбавить интенсивность солнечного прогрева. До вечера без осадков и лишь поздним вечером (после 22-23ч) не стоит исключать вероятность формирования локальных ливней и гроз. В общем, если есть возможность — стоит насладиться финальным жарким днем на природе, главное позаботиться о выборе места и избежать пробок, столпотворения», — рассказывают метеолюбители.