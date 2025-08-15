В Калининграде внедрили новую методику для спасения конечностей пациентов (видео) (фото)

Фото: страница ФЦВМТ в соцсети «ВКонтакте»

Рентгенэндоваскулярные хирурги калининградского федерального Центра высоких медицинских технологий Минздрава России внедрили новую высокотехнологичную методику лечения критического поражения артерий нижних конечностей. Об этом сообщили на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Операция называется ротационная атерэктомия и направлена на спасение конечностей пациентов с тяжёлым кальцинированным поражением артерий.

«Пациенты с таким диагнозом страдают от боли в ногах, не могут пройти более 50 метров. Прекращение кровотока внутри сосуда грозит потерей конечности. Но стандартные процедуры — раздувание места сужения баллоном и установка стента — при сильном кальцинозе не выполнимы — инструмент не проходит через твердый, как камень, субстрат внутри сосуда, — пояснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ФЦВМТ, к.м.н. Дмитрий Зверев. — А технология ротационной атерэктомии позволяет это делать и тем самым полностью восстанавливать кровоток в артерии».

Суть процедуры в том, что в просвет сосуда вводится специальный ротационный катетер с наконечником. Наконечник вращается с высокой скоростью (до 160 000–200 000 оборотов в минуту) и «бурит» сужающие сосуд отложения.

Одновременно устройство аспирирует образовавшиеся частицы, предотвращая их попадание в кровоток и возможные эмболии. После удаления бляшек просвет сосуда расширяется, кровоток нормализуется.

«Механизм действия нашего специального оборудования похож на проходческий щит, который применяют для строительства метро, — говорит Дмитрий Анатольевич. — Как щит прокладывает туннель, одновременно загружая породу в вагонетки, так и наш специальный бур проходит сужающие отложения в артерии, разрушая их и аспирируя образовавшиеся частицы для предотвращения попадания в кровоток и возникновения эмболий. После удаления бляшек просвет сосуда расширяется, кровоток нормализуется».

Операция миниинвазивна, проводится под местной анестезией. Пациенты, как сообщается, переносят её хорошо. Но процедура высокотехнологичная и длительная — занимает от двух до пяти часов, в зависимости от объема поражения. От хирурга требуется максимальная точность и филигранность работы — буром нельзя нарушить стенки артерии, а весь процесс при этом происходит под рентген-конролем и визуализируется только на экране ангиографа.

Специалисты ФЦВМТ провели первые семь операций, все прошли успешно.

Консультантом на вмешательствах выступил врач из Санкт-Петербурга, рентгенэндоваскулярный хирург НИИ Скорой Помощи им. И.И.Джанелидзе Виктор Жигало с большим опытом операций ротационной атерэктомии.

Новая технология лечения тяжёлых поражений артерий нижних конечностей теперь доступна для жителей Калининградской области. Лечащий врач поликлиники по месту прикрепления может направить таких пациентов на консультацию кардиолога в ФЦВМТ, далее назначается МСКТ артерий и при подтверждении диагноза, после консилиума принимается решение о хирургическом лечении.

Операция для граждан России бесплатна, проводится в ФЦВМТ в рамках квот на высокотехнологичную медицинскую помощь.