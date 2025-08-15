Россельхознадзор: в области впервые выявили коричневый пятнистый ожог хвои сосны

В июле региональный Россельхознадзор при проведении мониторинга карантинного фитосанитарного состояния на территории Зеленоградского округа впервые выявил карантинный объект — коричневый пятнистый ожог хвои сосны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Коричневый пятнистый ожог сосны — заболевание, вызывающееся аскомицетным грибом. Его спорами поражается хвоя дерева. Основной период заражения патогенном — это весна, однако во влажных условиях инфицирование растений происходит в течении всего вегетационного периода. На хвое симптомы заболевания появляются в августе-сентябре в форме желтых, набухших смолой пятен, которые позднее становятся темно-коричневыми в центре с ярким желтовато-оранжевым краем. Эти повреждения распространяются, и пораженная хвоя отмирает — позднее это приводит к гибели ветвей и всего дерева.

Распространение заболевания внутри насаждений происходит во время дождя. Оно может также распространяться насекомыми, переноситься с оборудованием и разноситься ветром.

Заболевание подтверждено заключением карантинной экспертизы о карантинном фитосанитарном состоянии филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». С целью предотвращения его распространения ведомство установило карантинную фитосанитарную зону, ввело карантинный фитосанитарный режим на площади с учетом буферной зоны 302 га, а также разработало программу локализации и ликвидации популяции карантинного объекта.