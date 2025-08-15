Для музыкальных школ Калининграда закупили новые инструменты и оборудование (фото)

Фото: страница Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте»

К новому учебному году для музыкальных школ Калининграда закупили новые инструменты и оборудование. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«По региональному проекту „Семейные ценности и инфраструктура культуры“ для детской музыкальной школы им. Глинки М.И. приобрели музыкальные инструменты, включая рояль и пианино, а также комплект необходимых учебных материалов и современный ноутбук», — написала Елена Дятлова.

В рамках этой же программы необходимое оснащение получила и детская музыкальная школа «Лира». Приобретены комплектующие к имеющимся музыкальным инструментам, три ноутбука, проектор с экраном для проведения лекций и мастер-классов, многофункциональное устройство и учебные пособия. До 1 сентября должна состояться поставка трех новых пианино.

«Благодаря национальным проектам и региональным инициативам у нас есть прекрасная возможность обновлять материально-техническую базу наших музыкальных школ. Это открывает новые горизонты для наших педагогов и помогает творческой самореализации юных виртуозов Калининграда», — отметила сити-менеджер.

