Госдума прорабатывает запрет на работу курьером для лиц с судимостью

Госдума прорабатывает несколько законодательных инициатив о запрете курьерской деятельности лицам с судимостью за определенные преступления, а также об усилении административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Он отметил, что власти Санкт-Петербурга решили запретить мигрантам работать курьерами. Подобные меры ранее ввели отношении водителей такси. По словам Володина, запрет на работу курьерами в различном виде для работающих по патентам иностранных граждан установили в 32 субъектах РФ.

Он также подчеркнул, что регионы России имеют право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знания правил общественного поведения.