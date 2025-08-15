В Зеленоградске активисты настаивают на использовании светлых тонов в архитектуре

Жители Зеленоградска подняли вопрос о необходимости использования светлых тонов в архитектуре города на примере строящихся апартаментов около стадиона и гимназии «Вектор», где проектом предусмотрена кирпичная кладка с графитовыми вставками. Об этом сообщает муниципальная газета «Волна».

Активисты обратились к главному архитектору с просьбой отстаивать на градостроительном совете светлые тона в архитектуре: «Фасад хороший, а вот мансарда всё портит. Она тёмная, практически чёрная. Зачем в нашем курортном городе такие мрачные цвета? Он ведь курортный! Судя по информационному щиту, на улице Володарского тоже будет чёрная коробка, тёмная махина. Портится настроение, когда видишь такие здания».

Кроме того, активисты пожаловались на заборы, которые не соответствуют правилам благоустройства. «Заборы в Зеленоградске в основном строят сплошные, страшные. Часто используют тёмный поликарбонат. Мы видим, как появляются новые заборы взамен старых, и каждый раз это игнорирование правил благоустройства. Меняют шило на мыло», — цитирует жителей «Волна».