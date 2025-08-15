Источник: директора «Калининградского крематория» задержали по подозрению во взятке

Директора ООО «Калининградский крематорий» Сергея Балекина задержали по подозрению в даче взятки. Об этом «Новому Калининграду» рассказали источники, знакомые с ситуацией. В пресс-службе суда информацию о том, что Балекин проходит по делу о взятке, подтвердили. В силовых структурах информацию не комментируют.

В Калининградском областном суде рассказали, что на момент публикации новости в Центральном районном суде рассматривается ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде СИЗО Балекину, ФИО которого совпадает с данными директора крематория.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий — прим. „Нового Калининграда“)», — пояснили в Облсуде.

Редакция обратилась за комментарием в ООО «Калининградский крематорий». Там сообщили, что ничего не знают о задержании Сергея Балекина. В УМВД и СУ СК РФ по Калининградской области информацию о задержании пока не комментируют.

Дополнено в 14:13:

В Калининградском областном суде рассказали, что Балекина отправили в СИЗО до 13 октября 2025 года.